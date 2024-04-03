Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u yenerek gülümsedi: 4-2'lik galibiyetle zirveye tutundu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u kendi taraftarının önünde 4-2 mağlup ederek puanını 82'ye çıkardı ve şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Maçın 17. dakikasında Alexander Djiku'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, ancak 25. dakikada kalesinde golü görerek skoru dengeledi. İrfan Can Eğribayat'ın hatası sonucu Mario Balotelli'nin attığı golle rakibine karşılık verdi.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe, Dzeko'nun 51. dakikada kaydettiği golle tekrar öne geçti. 70. dakikada Dusan Tadic'in attığı golle tribünleri coşturan sarı-lacivertli ekip, üstünlüğünü pekiştirdi.

Ancak konuk ekip Yukatel Adana Demirspor'un 80. dakikada Yusuf Barasi'nin golüyle skoru 3-2'ye getirmesiyle maçın son dakikaları heyecan doluydu. Fakat 85. dakikada Serdar Dursun'un, Szymanski'nin asistinde kaydettiği golle Fenerbahçe, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray'ı takip ederek şampiyonluk yarışında önemli bir konumunu korudu.