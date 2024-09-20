Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Hazır

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisine Hazır!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın kendi sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli maç için hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman, ardından pas çalışması ve çift kale maçlarla devam etti ve daha sonra taktiksel ile bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Kamp Süreci

Sarı-lacivertliler, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu kritik derbi, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.