Fenerbahçe, Golcüleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde Üst Tura Yükseldi

Fenerbahçe, Avrupa'da Üst Tura Çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmayı başardı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, son 16 turu için play-off oynama hakkı elde etti.

Maç Detayları

MCH Arena'da gerçekleşen karşılaşmaya her iki ekip kontrollü bir şekilde başladı. Ev sahibi Midtjylland, 27. dakikada Diao'nun golüyle öne geçti. Bu golden sonra Dîn kontrolü elinde tutmaya devam eden Fenerbahçe, 39. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle 2-1 öne geçti. Ancak bu golden sonra sarı-lacivertliler temponun düşmesiyle birlikte, ev sahibi ekip son bölümde yan toplarla pozisyon aramaya başladı. 86. dakikada Andreasen'in attığı golle maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, turnuvada bir üst tura çıkmayı başardı.

Youssef En-Nesyri'nin Performansı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam ediyor. Süper Lig'de son 6 maçında 9 gol atan En-Nesyri, kupada da bir gol bularak formunu sürdürdü. Midtjylland karşısında da gol atarak, Avrupa'da bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı ve toplamda 17 gole ulaştı.

Edin Dzeko'nun Başarısı

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, sezon boyunca toplamda 16. golünü kaydetti. 38 yaşındaki oyuncu, ligde 10 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 gol atmayı başardı. Midtjylland maçında attığı golle, Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2. golünü atmış oldu.