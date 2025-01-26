Fenerbahçe, Göztepe'yi Ağırladı: Mourinho'nun Kadro Değişiklikleri ve Notlar

Fenerbahçe, Göztepe Maçından Notlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde önemli değişiklikler yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Lyon maçının ilk 11'ine göre kadroda iki değişiklik gerçekleşti.

Kadro Değişiklikleri

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen bu karşılaşmada, Olimpik Lyon karşısında başlangıçta yer alan Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu. Mourinho, bu isimlerin yerine Edin Dzeko ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'e dahil etti.

Maçta Görev Alan Oyuncular

Göztepe karşısında kalede İrfan Can Eğribayat bulunurken, savunma üçlüsü Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek ile oluşturuldu. Orta sahada Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues görev aldı. Kenarlarda ise Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'nin isimleri yer aldı. Forvet arkasında Dusan Tadic, gol yollarında ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri görev yapacak.

Mourinho'nun Tribündeki İzni

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bu önemli müsabakayı tribünden takip etti. 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşen Mourinho, takımının yönetimini uzaktan sağladı.

Diego Carlos İlk Kez Kadroda

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Diego Carlos, bu maçta yedekler arasında kendine yer buldu. İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer edilen 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi görevine bu karşılaşmada yedeğe düşerek başladı.

İsmail Yüksek Risk Altında Değil

Milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, uzun süreli sakatlığını atlatmasına rağmen Göztepe karşısında kadroya dahil edilmedi. İki idmanda takımla çalışan İsmail'in durumu dikkatle izleniyor.

Genç Oyuncu Yusuf'un Fırsatı

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde ilk kez 11'de yer aldı. Önceki maçlarda yalnızca kupa mücadelesinde forma giyen Yusuf, Mourinho tarafından önemli bir şans yakaladı.

Altı Eksik Oyuncu

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür dışında, sakatlığını atlatmasına rağmen riske edilmeyen İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz da kadroda yer almadı.