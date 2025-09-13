Fenerbahçe Her Pozisyona Takviye Yaptı: 10 Transfer ve Teknik Direktör Değişimi

Fenerbahçe 2025-2026 Transfer Dönemini Yoğun Geçirdi

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun 1. transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi. Sarı-lacivertliler, teknik adam değişikliğinin yanı sıra kadrosunu her pozisyona takviye ederek güçlendirdi.

Teknik Direktörde Kritik Hamle

Geçen sezonu dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde kupasız tamamlayan Fenerbahçe, sezona Portekizli çalıştırıcı ile başlamasına karşın sezon içinde ani bir kararla yollarını ayırdı. Kulüp, Mourinho'dan boşalan görev için takımın başına genç İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu getirdi.

Kadroya 10 Yeni İsim Katıldı

Fenerbahçe, transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yönetim, şampiyonluk hedefiyle çıktığı yeni sezon öncesinde her pozisyona en az bir takviye yapmayı hedefledi ve buna göre hamlelerde bulundu. Kulüp, geçen sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ı bu kez bonservis bedeli ödeyerek kadrosunda tutarken, genel olarak 13 oyuncuyu yeni sezonda değerlendirmeyi planlıyor.

Kaleci için Ederson ve Tarık Çetin transferleri yapılırken, savunmaya Milan Skriniar ve geçen sezon kiralık gönderdiği Yiğit Efe Demir eklendi. Bek bölgesine Archie Brown ve Nelson Semedo takviyesi yapıldı. Orta sahada Edson Alvares ile birlikte geçen sezon kiralık gönderilen Bartuğ Elmaz takımda tutuldu; ayrıca genç Abdou Aziz Fall da kadroya katıldı.

Kanat rotasyonuna Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu dahil edilirken, forvet arkası mevkiye Marco Asensio transferi yapıldı. Gol yollarına yapılan tek takviye ise Jhon Duran oldu.

18 İsimle Yollar Ayrıldı

Transfer döneminde kulüp, toplam 18 oyuncu ile yollarını ayırdı. Geçen sezon kiralık olarak kadroya katılan Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin'in kontratları sona erdi. Ayrıca Serdar Aziz, Miha Zajc, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel ile yollar ayrıldı.

Kulüp; Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Ertuğrul Çetin ve Burak Kapacak'ı kiralarken, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'i bonservisi ile sattı.

Fenerbahçe yönetimi, teknik ekip değişikliğini de içeren bu dönemde yapılan hamlelerle yeni sezonda rekabete hazır bir kadro kurmayı hedefliyor.