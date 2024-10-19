Fenerbahçe ile Samsunspor 63. Kez Karşılaşıyor

Fenerbahçe ile Samsunspor 63. Randevuda

Fenerbahçe ve Samsunspor, Süper Lig'de yarın 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 62 karşılaşmada, sarı-lacivertliler 35 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar 12 kez kazandı ve 15 maç ise eşitlikle sonuçlandı.

Takımların Gol İstatistikleri

Fenerbahçe'nin bu karşılaşmalarda kaydettiği gol sayısı 108 iken, Samsunspor ise 58 golle cevap verdi. Geçen sezon, ligin ilk yarısında Samsun'da gerçekleşen maçta Fenerbahçe 2-0 galip geldi; Kadıköy'deki müsabaka ise 1-1 sonuçlandı.

Deplasman Performansı

İki takım 31 kez Samsun’da karşılaştı; bu maçlarda Fenerbahçe 13 galibiyet alırken, Samsunspor 10 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 8 maç ise berabere tamamlandı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda toplam 47 gol atıp, kalesinde 39 gol gördü.

Farklı Galibiyetlerin Tarihçesi

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Öte yandan, Samsunspor da 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında aynı statta Fenerbahçe’yi üst üste 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.