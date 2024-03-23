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Fenerbahçe, İngiltere'den bedavaya yıldız getiriyor

Süper Lig’in zirvesindeki mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden yürütüyor. Güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle İngiltere Premier Lig’e gözünü diken sarı-lacivertli ekip, transfer için İngiltere’ye geçti. Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Mario Branco, adada bir yıldız oyuncunun temsilcisiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o transfer gelişmesine dair ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 23.03.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:00
Fenerbahçe, İngiltere'den bedavaya yıldız getiriyor

Trendyol Süper Lig’in heyecan dolu 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’un ev sahipliğinde mücadele etti. Zorlu karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini 3-2’lik bir sonuçla yenmeyi başardı. Fenerbahçe’nin zaferine katkıda bulunan goller, Fred’in iki kez ağları sarsması ve Michy Batshuayi’nin kritik vuruşlarıyla geldi. Sezonun başlarında Edin Dzeko’nun ardından ikinci plana düşen Batshuayi, bu maçta sergilediği performansla öne çıktı ve takımına üç puanı kazandıran isim oldu. Yedek kulübesinden gelip takımına hayati goller kazandıran Batshuayi, tecrübesiyle Fenerbahçe’nin yükünü taşımaya devam ediyor.

Fenerbahçe’nin gelecek sezon için transfer planları arasında, Fulham’da forma giyen ve sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijerya kökenli İngiliz defans oyuncusu Tosin Adarabioyo’yu transfer etme niyeti olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakipleri ise yalnızca yerel değil; Arsenal ve Liverpool gibi İngiltere’nin önde gelen kulüplerinin de Adarabioyo ile ilgilendikleri ifade ediliyor.

FENERBAHÇE O İSMİ RADARINA ALDI

Adarabioyo

Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında yer alan Tosin Adarabioyo için sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Sportif direktör Mario Branco’nun önderliğinde, 26 yaşındaki ve 1.96 metre boyundaki Adarabioyo için ısrarlı bir tutum sergileniyor. Oyuncunun piyasa değeri şu anda 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda, ki bu değer bir önceki yıl 18 milyon Euroydu. Fulham’da bu sezon 20 maçta forma giyen ve 1533 dakika sahada kalan Adarabioyo, takımına 1 gol katkısı sağladı. 

Ayrıca, İngiltere’nin genç milli takımlarında da 14 kez forma giyme şansı yakaladı. Hem sağ hem de sol stoper pozisyonlarında oynayabilen Adarabioyo, Manchester City altyapısından yetişme bir yetenek. Ada basını, Adarabioyo’nun Fulham ile sözleşmesinin haziran ayında sona ereceğini ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Arsenal ve Liverpool gibi güçlü rakiplerin de oyuncuyla ilgilendiğini belirtiyor. Ancak genç yıldızın takımdan ayrılacağına dair güçlü beklentiler mevcut.

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