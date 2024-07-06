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Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde En-Nesyri transferini tamamladı

Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi 16 milyon Euro bonservis bedeli artı 4 milyon Euro bonuslarla transfer etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 16:00
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde En-Nesyri transferini tamamladı

FENERBAHÇE'NİN YENİ SANTRFORU: YOUSSEF EN-NESYRI

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde sezona hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, forvet transferinde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli ekip, Sevilla'nın yıldız forveti Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağladı. Transferin detaylarına göre Fenerbahçe, 16 milyon Euro bonservis bedeli ve 4 milyon Euro bonuslar karşılığında En-Nesyri'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Sevilla ile ödeme planı konusunda yürüttüğü görüşmeleri tamamladı ve resmi imzaların atılması an meselesi. 27 yaşındaki, 1.92 metre boyundaki Faslı santrfor, Kanarya ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, En-Nesyri'yi telefonla görüşerek ikna etti ve transferin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lugano maçına yetiştirilmesini talep etti.

SEVILLA'DA TARİH YAZAN GOLCÜ

Sevilla'da 2020 ve 2023 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan En-Nesyri, İspanyol kulübü ile 196 resmi maça çıkıp 73 gol attı ve 7 asist yaptı. Bu performansıyla Sevilla tarihinde en fazla gol atan 10 futbolcu arasında yer alıyor. En-Nesyri, Sevilla'daki başarıları ve istikrarı ile dikkat çekmiş ve adını kulübün tarihine altın harflerle yazdırmış bir oyuncu.

27 yaşındaki forvet, geçen sezon Sevilla formasıyla çıktığı 41 maçta 20 gol attı ve 3 asist yaptı. Faslı golcü, 2020 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leganes'ten Sevilla'ya transfer edilmişti. O günden bu yana sergilediği performans ile Sevilla'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

transfer

FENERBAHÇE'DE ÜÇÜNCÜ FASLI FUTBOLCU

Fenerbahçe'nin tarihinde bugüne kadar sadece iki Faslı futbolcu forma giymişti. Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe, sarı-lacivertli formayı sırasıyla 89 ve 70 kez giymişlerdi. Youssef En-Nesyri, transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'nin tarihindeki üçüncü Faslı oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

Youssef En-Nesyri, 1.92 metre boyu ile hava toplarında ve fiziksel mücadelelerde üstün bir performans sergileyebilen bir oyuncu. Hızlı koşuları ve savunma arkasına yaptığı derinlemesine koşularla rakip savunmaları zor durumda bırakabilen En-Nesyri, güçlü zıplama yeteneği sayesinde hava toplarında oldukça etkili olabiliyor. Özellikle duran toplarda ve ortalarda sıkça gol arayan bir golcü olarak dikkat çekiyor.

Sert şutları ile bilinen En-Nesyri, forvet pozisyonunda çeşitli rolleri üstlenebiliyor. Hem merkez forvet olarak hem de kanat forvet olarak oynayabilen bu oyuncu, Fenerbahçe'ye hücum hattında büyük bir çeşitlilik ve derinlik kazandıracak.

MOURINHO'NUN GÜVENİ

Jose Mourinho, En-Nesyri'nin transferine büyük önem veriyor ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına yetiştirmek istiyor. Mourinho, En-Nesyri'nin fiziksel özellikleri ve golcü yetenekleri ile takımın hücum gücünü artıracağına inanıyor. Ayrıca, En-Nesyri'nin tecrübesi ve uluslararası arenada gösterdiği performans ile Fenerbahçe'ye önemli katkılarda bulunacağını düşünüyor.

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