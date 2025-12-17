Fenerbahçe, Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, U19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İmza töreni

İmza töreni Fenerbahçe kulüp binasında gerçekleştirildi. Törene Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, Futbol Direktörü Devin Özek, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı katıldı.

Devin Özek'in açıklaması

Futbol Direktörü Devin Özek imza töreninin ardından, 'Altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A Takım ile birçok antrenmanda ve müsabakada yer alan futbolcularımızın, Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle A Takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim' dedi.

Oyuncuların sözleri

Kuzey Sapaz duygularını şu sözlerle aktardı: 'Gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim'.

Kamil Efe Üregen ise, 'Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Kulüp mesajı

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Geleceğimiz olan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz' ifadesine yer verildi.

FENERBAHÇE, U19 TAKIMINDA FORMA GİYEN 2008 DOĞUMLU FUTBOLCULAR KAMİL EFE ÜREGEN VE KUZEY SAPAZ İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI