DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,22 -0,04%
ALTIN
5.967,07 -0,82%
BITCOIN
3.842.469,98 -2,61%

Fenerbahçe, Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, U19'da oynayan 2008 doğumlu Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı; törende yönetim ve akademi yetkilileri yer aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:01
Fenerbahçe, Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, U19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İmza töreni

İmza töreni Fenerbahçe kulüp binasında gerçekleştirildi. Törene Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, Futbol Direktörü Devin Özek, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı katıldı.

Devin Özek'in açıklaması

Futbol Direktörü Devin Özek imza töreninin ardından, 'Altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A Takım ile birçok antrenmanda ve müsabakada yer alan futbolcularımızın, Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle A Takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim' dedi.

Oyuncuların sözleri

Kuzey Sapaz duygularını şu sözlerle aktardı: 'Gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim'.

Kamil Efe Üregen ise, 'Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Kulüp mesajı

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Geleceğimiz olan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz' ifadesine yer verildi.

FENERBAHÇE, U19 TAKIMINDA FORMA GİYEN 2008 DOĞUMLU FUTBOLCULAR KAMİL EFE ÜREGEN VE KUZEY SAPAZ İLE...

FENERBAHÇE, U19 TAKIMINDA FORMA GİYEN 2008 DOĞUMLU FUTBOLCULAR KAMİL EFE ÜREGEN VE KUZEY SAPAZ İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI

FENERBAHÇE, U19 TAKIMINDA FORMA GİYEN KAMİL EFE ÜREGEN İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Monaco - Galatasaray: Hakem Danny Makkelie
2
Antalyaspor, Erol Bulut ile Yollarını Ayırdı
3
Beşiktaş, Rizespor Maçı İçin 17. Hafta Hazırlıklarını Sürdürdü
4
Kütahya Belediyespor’un Minik Judocusu Ahmet Burak Maran Madenci Kupası’nda Bronz
5
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Kemerburgaz'da Hazırlıklara Başladı
6
Aliağa Petkimspor - Trabzonspor | Basketbol Süper Ligi 11. Hafta
7
Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor