Fenerbahçe-Karagümrük maçında 'VAR' krizi patladı
Süper Lig'in 13. haftası geride kalırken Fenerbahçe-Karagümrük maçı sonrası ortalık karıştı. İkinci yarıda yaşanan bir pozisyon üzerinde Fatih Karagümrük topçuları penaltı beklerken itiraz karşısında sonuç herkesi şaşırttı. Maçtaki VAR sorunu için açıklama geldi.
Sarı Lacivertli takım 1-0 ilk yarıyı geride tamamlarken ikinci yarı ise 2-1 galibiyet ile zirveye adını yazdırdı. 34 puan ile liderlik koltuğunda oturdu. Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısındaki pozisyon sosyal medya üzerinden gündeme geldi.
54. dakikada Karagümrük atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydın önlerken pozisyon sonrasında ise Fenerbahçeliler uzaklaştırmayı başardı. Topun dışarıdan çıkmasıyla Arda Kardeşler, VAR odasıyla konuşarak değerlendirmede bulunuldu. Futbolcular yoğun penaltı itirazları üzerinde VAR'dan gelen karar oyunun devam etmesi yönünde oldu.