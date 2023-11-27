Fenerbahçe-Karagümrük maçında 'VAR' krizi patladı

Sarı Lacivertli takım 1-0 ilk yarıyı geride tamamlarken ikinci yarı ise 2-1 galibiyet ile zirveye adını yazdırdı. 34 puan ile liderlik koltuğunda oturdu. Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısındaki pozisyon sosyal medya üzerinden gündeme geldi.





54. dakikada Karagümrük atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydın önlerken pozisyon sonrasında ise Fenerbahçeliler uzaklaştırmayı başardı. Topun dışarıdan çıkmasıyla Arda Kardeşler, VAR odasıyla konuşarak değerlendirmede bulunuldu. Futbolcular yoğun penaltı itirazları üzerinde VAR'dan gelen karar oyunun devam etmesi yönünde oldu.