Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı Trendyol Süper Lig maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yoğun bir tempoda çalıştı.

Teknik Direktörün Yönetiminde Antrenman

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma ile başladı ve ardından çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Oyuncular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

Taktiksel ve Bireysel Çalışmalar

Antrenmanın son kısmında ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapılarak oyuncuların performansları artırılmaya çalışıldı.

Hazırlıklar Tamamlanıyor

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sonlandıracak.