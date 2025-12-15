Fenerbahçe 4-0 Konyaspor: Trendyol Süper Lig'de 2 Maç Sonra Galibiyet

16. hafta | Tedesco yönetiminde kritik zafer

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde gol düğümünü çözen isimler Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio oldu.

Takım, ligde Galatasaray ve Başakşehir ile berabere kaldığı maçların ardından 2 hafta sonra galibiyete uzandı. Daha önce 9 ila 13. haftalar arasında 5 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı.

Teknik direktör Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 36 yaptı ve yeniden 2. sıraya yükseldi.

