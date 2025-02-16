Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Öne Çıkanlar

Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçından Önemli Notlar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde önemli değişiklikler yaptı. Son oynanan Anderlecht müsabakasındaki ilk 11'e göre, kadroda 5 değişiklik gerçekleştirildi.

Değişiklikler ve Yedek İsimler

Mourinho, önceki maçta ilk 11'de yer alan Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu yedek bırakırken, Sebastian Szymanski ise cezalı olduğu için kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca sahaya sürüldü. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Levent Mercan, Amrabat, Fred, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca ve En-Nesyri ile sahaya çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın Önemli Eşiği

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bu mücadele ile birlikte 100. lig maçına çıktı. 5. sezonunu geçiren Yandaş, bu maçta sahada 'dalya' dedi.

Fenerbahçe'de Sakatlık ve Eksikler

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı öncesinde 6 eksik oyuncusuyla mücadele etti. Sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve sarı kart cezası bulunan Sebastian Szymanski gibi isimler kadroda yer almadı. Ayrıca, sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda bulunmadı.

Burak Kapacak, Uzun Bir Aradan Sonra Kadroda

Fenerbahçe'de Burak Kapacak, Kasımpaşa maçının kadrosuna 566 gün aradan sonra dahil edildi. 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru karşısında forma giyen Kapacak, bir süre takımda yer alamadı. Sivasspor'a transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giymedi. Kasımpaşa maçı ile birlikte bu sezon ilk kez Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.