Fenerbahçe, Kayserispor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Bellona Kayserispor’a Konuk Olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, yardımcı hakemleri ise Samet Çiçek ve Murat Altan olacak.

Fenerbahçe'nin Ligdeki Durumu

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, toplamda 26 puan toplayarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Eksikler ve Olası Kadro

Fenerbahçe’de, Bellona Kayserispor maçı öncesinde 2 önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise oynayabilecek durumda.

Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.