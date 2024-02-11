Fenerbahçe Kenan Yıldız için kararını verdi

Fenerbahçe, kış transfer dönemine büyük bir heyecanla başladı. Leonardo Bonucci, Rade Krunic ile Çağlar Söyüncü transferleri sonrası Serdar Dursun'u da kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, eski forvetini Fatih Karagümrük'ten geri aldı ve sezonun bitimine kadar kiraladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın içeriğinde ise ""2023-2024 yapılanma işlemlerine takımımızda, Serdar Dursun ile anlaşılmış ve futbolcunun sezonun bitimine kadar kiralık olarak transferinin yapılması konusunda F. Karagümrük ile bir anlaşma yapılmıştır." şeklinde ifadeler yer aldı. Tecrübeli forvet, dün akşam takımla idmana çıktı.

"Serdar Dursun'un transfer nedenleri"





Fenerbahçe'nin, Serdar Dursun'u takıma geri getirmesinin 5 nedeni var. Sarı-lacivertli takım, takımdaki yabancı oyuncu oranının azalması nedeniyle ilk olarak yerel bir stoper aramak zorunda kaldı. Türkiye'de niteliksel ve finansal açıdan Fenerbahçe'de oynamaya uygun Türk forvet eksikliğinin olması, Serdar Dursun'un aklına geldi. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçmişte gösterdiği üstün performans sonrasında milli takıma yükselen Serdar Dursun'a da 'olur' verdi. Bu transferde Serdar Dursun'un iyi bir oyuncu olması ve Dzeko ile Batshuayi'nin arkasında yedek kulübesinde oturmasının sorun yaratmaması etkili olduğu söylendi. Sonuç olarak Serdar isminin Fenerbahce'de forma giydiği iki sezonda taraftar, yönetim, teknik heyet ve oyuncularla yakın bir bağa sahip olması ve herkes tarafından sevilmesi takım içi dostluğa olumlu yansıyor.

Kenan Yıldız'a da teklif götürüldü!





Bu arada Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'un önünde sürpriz bir hamlede bulunduğu iddia ediliyor. Edinilen bilgilerde; İsmail Kartal'ın Serdar yerine Kenan Yıldız'ı istediği belirtildi. Tecrübeli menajerin, Tadiç'in düşen performansını göz önünde bulundurarak, kanatta da görevli 18 yaşındaki milli forveti tüm hücum sahalarında görevlendirmeyi planladığı açıklandı.

"Kenan gelmek istemedi"

Temaslar olmasına rağmen Kenan Yıldız'ın Juventus'ta oynamaya devam etmek istemesi ve aynı zamanda da kiralık olarak ilgilenmemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Alınan bilgilerde İtalyan devlerinin Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacağı da yer alıyor. İtalyan medyası, Juventus'un Kennan'ın idolü Alessandro Del Piero'ya 10 numaralı formayı sırtında emanet edeceğini bildirdi.