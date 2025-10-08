Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

2-0'dan 3-2'ye dönüş: Başkan Saran'dan alkış

Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde 2-0 geriden gelerek 3-2'lik skorla kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, oyuncularının sergilediği mücadeleyi ve taraftar desteğini övdü. Saran, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "(Voleybolcularımız) Armanın hakkını sonuna kadar verdiler" dedi.

Saran ayrıca, "Şansımız da yaver gitti, inşallah böyle devam edecek. Ankara seyircisi müthiş, taraftarımızla gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları sahadaydı. Çok güzel bir mücadeleydi, inancımızı hiç yitirmedik. Armanın hakkını sonuna kadar verdiler." ifadelerini kullandı. Göreve geldikten sonra bu, Saran'ın kulüp başkanı olarak kazandığı 2'nci kupa oldu.