Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finalinde Finale Yükseldi

Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u 3-1 yenerek finale adını yazdırdı ve Halkbank ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 19:01
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finalinde Finale Yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Heyecan Dorukta

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek büyük bir başarı elde etti. Bu galibiyetle birlikte finale yükselen Fenerbahçe, gözünü şampiyonluğa dikti.

Finalde Karşılaşacak İsimler

Fenerbahçe Medicana, yarın saat 15.30'da Halkbank ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, voleybol tutkunları için büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Fenerbahçe'nin finale yükselmesi, takımın destekçileri arasında sevinçle karşılanırken Halkbank ile yapacağı maç, Kupa Voley'in kaderini belirleyecek kritik bir karşılaşma olacak.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Arkas Spor, Rize'de...

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Arkas Spor, Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor takımından Ertuğrul Gazi Metin (6), rakipleri ile mücadele etti.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Arkas Spor, Rize'de...

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana ile Arkas Spor, Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor takımından Ertuğrul Gazi Metin (6), rakipleri ile mücadele etti.

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Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finalinde Finale Yükseldi

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