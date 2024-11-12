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Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya'da Helios Grizzlys ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:46
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Volksbank Arena'da gerçekleşecek olan bu heyecan dolu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovenya Voleybol Federasyonundan Blaz Markelj ile Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Aleksandar Vinaliev yönetecek.

Sarı-lacivertli ekibin bulunduğu grupta ayrıca İtalya'nın Mint Vero Volley ile Yunanistan'ın Olympiakos ekipleri de yer almakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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