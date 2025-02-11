Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana Jeffrey Jendryk'i Transfer Etti
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Jeffrey Jendryk ile önemli bir transfer gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre, ABD'li voleybolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Transfer Detayları
1995 doğumlu sporcu, profesyonel kariyerine 2014-2015 sezonunda Amerika'nın Loyola Ramblers takımında başlamıştı. Jendryk, son olarak Gioiella Prisma Taranto formasını giymekteydi.
Fenerbahçe Medicana, Jendryk ile birlikte kadrosuna yeni bir güç kazandırarak sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor.