Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana Jeffrey Jendryk'i Transfer Etti

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Jeffrey Jendryk ile önemli bir transfer gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre, ABD'li voleybolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Transfer Detayları

1995 doğumlu sporcu, profesyonel kariyerine 2014-2015 sezonunda Amerika'nın Loyola Ramblers takımında başlamıştı. Jendryk, son olarak Gioiella Prisma Taranto formasını giymekteydi.

Fenerbahçe Medicana, Jendryk ile birlikte kadrosuna yeni bir güç kazandırarak sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor.