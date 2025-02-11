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Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana, ABD'li voleybolcu Jeffrey Jendryk'i kadrosuna dahil etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:16
Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana Jeffrey Jendryk'i Transfer Etti

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Jeffrey Jendryk ile önemli bir transfer gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre, ABD'li voleybolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Transfer Detayları

1995 doğumlu sporcu, profesyonel kariyerine 2014-2015 sezonunda Amerika'nın Loyola Ramblers takımında başlamıştı. Jendryk, son olarak Gioiella Prisma Taranto formasını giymekteydi.

Fenerbahçe Medicana, Jendryk ile birlikte kadrosuna yeni bir güç kazandırarak sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

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