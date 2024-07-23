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Fenerbahçe, Mourinho Yönetiminde Avrupa'ya Açılıyor

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde Şampiyonlar Ligi yolculuğuna başlıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:14
Fenerbahçe, Mourinho Yönetiminde Avrupa'ya Açılıyor

Fenerbahçe, Mourinho ile Avrupa Arenasına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir yolculuğa başlıyor. İki kez bu prestijli kupayı kazanmış olan teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, forma giyecekleri ilk maçları bu akşam FC Lugano ile oynanacak.

Maç Detayları

Bu önemli mücadele, D-Smart ve D-Smart GO platformlarından 21:30'da canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, yeni transferleri olan St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ile kadrosunu güçlendirdi. Ancak, sakatlığı bulunan St. Maximin'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Diğer iki oyuncunun ise şans verilmesi durumunda sahada olacağı belirtildi.

Mourinho'dan Açıklamalar

Maç öncesi Thun Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Mourinho gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye katıldığı andan itibaren mutlu bir çalışma ortamı bulduğunu ifade eden Mourinho, rövanşı düşünmeden ilk maçta zafer hedeflediklerini vurguladı.

Rövanş Maç Detayları

Fenerbahçe ile FC Lugano arasında gerçekleşecek rövanş maçı ise 30 Temmuz'da İstanbul’da oynanacak. Bu mücadelede, Portekizli hakem Tiago Martins görev alacak. Ancak, UEFA'nın Fenerbahçe'ye getirdiği deplasman taraftar yasağı nedeniyle bu maçta Fenerbahçe taraftarları tribünlerde yer alamayacak.

Canlı Yayın Programı ve Analizler

Yayıncı kuruluşun spor kanalı Spor Smart, maç öncesi kapsamlı bir yayın maratonu başlatacak. Gün boyunca Fenerbahçe'nin hazırlık dönemine dair özetler, unutulmaz maçlar ve uzman yorumlarla dolu içerikler izleyicilere sunulacak. Maça Doğru programında ünlü spor yorumcuları izleyicileri maça hazırlarken, ardından Maçın Ardından programında Mourinho'nun değerlendirmeleri paylaşılacak.

Fenerbahçe, Lugano’yu geride bırakması halinde 3. ön eleme ve play-off turlarında da mücadele edecek. En son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde bu prestijli turnuvada yer almak için sabırsızlanıyor. Geçen sezon Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, yeni bir başarı peşinde.

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