Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçı Öncesi Beklentileri

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Zorlu Bir Müsabaka İçin Hazır

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın AZ Alkmaar ile oynayacakları maça dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rakip Hakkında Değerlendirmeler

Göle, AZ Alkmaar’ın grubundaki diğer takımlar gibi zorlu bir rakip olduğunu vurgulayarak, "İyi bir mücadele bizi bekliyor" dedi.

Mourinho'nun Basın Toplantısına Katılımı

Jose Mourinho’nun basın toplantısına katılmamasının nedenine de değinen Göle, "Bu tercih geçmişte de böyleydi. Hocasının UEFA maçlarında cezalı olduğu dönemlerde yardımcı antrenörle basın toplantısı yapma alışkanlığı var" ifadelerini kullandı.

Moral ve Sakatlık Durumları

Hollanda’ya moralli geldiklerini belirten Göle, "Hafta sonu zor şartlarda Trabzonspor karşısında galip geldik ve bu birlikteliğimizi artırdı. 4 sakat oyuncumuz var ve altyapıdan destek alıyoruz" dedi.

Hedef İlk 8

Puan durumlarına dair de bilgi veren Göle, "İlk 3 maçta değerli puanlar aldık. Biz Fenerbahçe'yiz ve buraya kazanmak için geldik. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AZ Alkmaar'ın Durumu

Ayrıca, AZ Alkmaar'ın son dönemdeki performansındaki düşüşün kendilerini etkilemeyeceğini belirten Göle, "Biz kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi.

Dusan Tadic'in Görüşleri

Basın toplantısında yer alan Dusan Tadic, Hollanda ile Türkiye ligleri arasındaki farkı değerlendirerek, "Hollanda Ligi taktiksel anlamda daha iyi, Türkiye'de ise mücadele ve fiziksel oyun daha fazla" ifadelerini kullandı. Tadic, Fenerbahçe’yi seçme nedenini ise, "Dünyanın en büyük camialarından birisi olduğu için" açıklamıştır.

Mourinho ile Çalışmanın Avantajları

Tadic, Mourinho ile çalışmanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini belirtti.