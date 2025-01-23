Fenerbahçe'nin Djiku'dan Üst Tura Yükselme Hedefi

Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile Berabere Kaldı

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile sahasında 0-0 berabere kalarak önemli bir karşılaşma çıkardı. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku, bir sonraki maçı kazanarak üst tura yükselmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ganalı Futbolcudan Başsağlığı Mesajı

Djiku, ilk olarak Bolu'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek söze başladı. Avrupa'nın güçlü takımlarından biri olan Olimpik Lyon karşısında iyi savunma yapmaları gerektiğini vurgulayan Djiku, "Oyun olarak iyi iş çıkardık. Rakibe fazla fırsat vermedik ancak gol bulmakta zorlandık. Oynayacağımız bir sonraki maçta amacımız üst tura çıkmak olacak." şeklinde konuştu.

Transferlere Değindi

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Diego Carlos ve transfer görüşmeleri yaptığı Milan Skriniar hakkında da yorum yapan Djiku, takımda defansif eksiklikler olduğunu belirtti. "Becao ve Jayden sakat, onların takıma katılmasından dolayı mutluyum. Tecrübeleri ile bize kalite katacaklardır." dedi.

Yusuf Akçiçek'in Performansı

18 yaşındaki genç futbolcu Yusuf Akçiçek hakkında da konuşan Djiku, "Bugün çok iyi bir maç çıkardı. Böyle bir rakibe karşı ilk 11'de oynamak kolay değil. Onu tebrik ediyorum, gösterdiği performans beni şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk Yarışı ve Göztepe Maçı

Son olarak, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair değerlendirmelerde bulunan Djiku, "Her maç çok önemli. 6 puanlık bir fark var ve yolumuza hata yapmadan devam etmeliyiz. Göztepe'nin bu yılki performansı sürpriz oldu. Evlerinde iyi oynuyorlar. Amaçlarımız doğrultusunda galibiyetlerle ilerlemeliyiz." şeklinde konuştu.