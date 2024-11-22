Fenerbahçe'nin Kayserispor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu kesinleşti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca, fiziksel olarak hazır bulunmayan Cengiz Ünder ile sakatlıkları devam eden Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Fenerbahçe, Kayserispor ile yarın saat 16.00'da karşılaşacak. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.