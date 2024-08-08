Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe'nin Lig Tarihindeki Göz Dolduran Performansı

Sarı-lacivertliler, 66 sezon boyunca 19 kez şampiyonluk yaşadı ve Türk futbol tarihine damgasını vurdu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:12
Fenerbahçe'nin Lig Tarihindeki Göz Dolduran Performansı

Fenerbahçe'nin Lig Tarihindeki Performansı

Sarı-lacivertli ekip, toplam 66 sezondur mücadele verdiği ligde 19 kez şampiyonluk elde etti. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna, 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe, ligdeki 67. mücadeleye hazırlanıyor.

Ligdeki Başarıları

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligdeki bütün sezonlarda varlığını sürdüren ekiplere katılarak, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 2,196 maçta 1,262 galibiyet, 366 mağlubiyet alırken, toplamda 3,944 gol atmış, 1,937 gol yemiştir. Ligdeki en kötü derecesi ise 10'unculuk olarak kaydedilmiştir.

Fenerbahçe'nin Rekorları

  • En İyi Derecesi: 19 kez şampiyon (1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014).
  • En Kötü Derecesi: 10'unculuk (1980-1981).
  • En İyi Sezonu: 1988-1989 (Şampiyonluk)
  • En Fazla Yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961).
  • En Fazla Galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995).

Öne Çıkan İstatistikler

Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet alarak en iyi sezonunu geçirmiştir. Aynı zamanda, 2023-2024 sezonunda 38 maçta sadece 1 yenilgi alarak en az yenildiği sezonu yaşamıştır.

Fenerbahçe'nin tarihindeki en gollü maçı ise 8-4'lük skorla Gaziantepspor'a karşı oynadığı mücadelesidir.

Sonuç

Sarı-lacivertli ekip, futbol tarihinde bir efsane olarak varlığını sürdürmekte ve her sezonda yeni başarılar peşinde koşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor