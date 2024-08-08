Fenerbahçe'nin Lig Tarihindeki Göz Dolduran Performansı

Fenerbahçe'nin Lig Tarihindeki Performansı

Sarı-lacivertli ekip, toplam 66 sezondur mücadele verdiği ligde 19 kez şampiyonluk elde etti. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna, 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe, ligdeki 67. mücadeleye hazırlanıyor.

Ligdeki Başarıları

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligdeki bütün sezonlarda varlığını sürdüren ekiplere katılarak, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 2,196 maçta 1,262 galibiyet, 366 mağlubiyet alırken, toplamda 3,944 gol atmış, 1,937 gol yemiştir. Ligdeki en kötü derecesi ise 10'unculuk olarak kaydedilmiştir.

Fenerbahçe'nin Rekorları

En İyi Derecesi: 19 kez şampiyon (1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014).

19 kez şampiyon (1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014). En Kötü Derecesi: 10'unculuk (1980-1981).

10'unculuk (1980-1981). En İyi Sezonu: 1988-1989 (Şampiyonluk)

1988-1989 (Şampiyonluk) En Fazla Yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961).

6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961). En Fazla Galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995).

Öne Çıkan İstatistikler

Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet alarak en iyi sezonunu geçirmiştir. Aynı zamanda, 2023-2024 sezonunda 38 maçta sadece 1 yenilgi alarak en az yenildiği sezonu yaşamıştır.

Fenerbahçe'nin tarihindeki en gollü maçı ise 8-4'lük skorla Gaziantepspor'a karşı oynadığı mücadelesidir.

Sonuç

Sarı-lacivertli ekip, futbol tarihinde bir efsane olarak varlığını sürdürmekte ve her sezonda yeni başarılar peşinde koşmaktadır.