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Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Youssef En-Nesyri İlk Çalışmasına Başladı

Fenerbahçe, yeni transfer Youssef En-Nesyri ile özel bir çalışmaya başladı. Takımdan ayrı gerçekleştirilen antrenman detayları burada.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:53
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Youssef En-Nesyri İlk Çalışmasına Başladı

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri Dönemi Başladı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan yeni oyuncu Youssef En-Nesyri, ilk antrenmanını takımdan ayrı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, oyuncularına bir gün izin vermeyi tercih etti.

Özel Antrenman Programı

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Youssef En-Nesyri, kendisi için özel olarak hazırlanan antrenman programı eşliğinde çalışmalara başladı." bilgisi verildi. Bu durum, En-Nesyri'nin takıma hızlı bir şekilde uyum sağlama isteğini gözler önüne serdi.

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