Fenerbahçe-Olimpik Lyon Maçının Detayları Açıklandı

Fenerbahçe ve Olimpik Lyon Karşılaşıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe, sahasında Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Maçın detayları ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Maç Bilgileri
Stat: Ülker
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti (İtalya)
Takım Kadroları
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Yusuf Akçiçek, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, En-Nesyri
Olimpik Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Vinicius, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze
Futbolseverler, bu zorlu mücadelede takımlarının performansını yakından takip edecek.