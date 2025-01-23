Fenerbahçe-Olimpik Lyon Maçının Detayları Açıklandı

Fenerbahçe ve Olimpik Lyon Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe, sahasında Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Maçın detayları ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Maç Bilgileri

Stat: Ülker

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti (İtalya)

Takım Kadroları

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Yusuf Akçiçek, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, En-Nesyri

Olimpik Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Vinicius, Tolisso, Matic, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze

Futbolseverler, bu zorlu mücadelede takımlarının performansını yakından takip edecek.