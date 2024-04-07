Fenerbahçe, Olympiakos maçına ana kadro 11'i ile çıkıyor!

Fenerbahçe çeyrek final karşılaşmasına ana kadrosuyla çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE MAÇA ANA KADROYLA ÇIKIYOR

Sarı lacivertli takım Olympiakos karşılaşması için çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Süper Kupa maçın U19 takımıyla çıkmaya karar veren İsmail Kartal oyuncularına iki gün izin verdi ve dinlenmelerini istedi.





Michy Batshuayi, Fred, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Joshua King Adana Demirspor maçında forma giyememişti ancak bu maçta hazır olacaklar. İsmail Kartal'ın ise karşılaşmaya ana kadrosuyla çıkacağı öğrenildi. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde finale kadar gitmek için mücadelesine ve çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Maç 11 Nisan Perşembe günü akşam 19:45'te deplasmanda oynanacak.