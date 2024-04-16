Bist 100
9.591,06 0%
DOLAR
32,5 0,25%
EURO
34,6 0,27%
ALTIN
2.468,64 -0,09%

Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu: Tobias Stieler!

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki rövanş maçında düdük Alman hakem Tobias Stieler'e emanet!

Yayın Tarihi: 16.04.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 20:52
Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu: Tobias Stieler!

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, perşembe günü Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu rövanş karşılaşmasında düdük, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler'e emanet edildi.

Sağlam kariyeri ve uluslararası tecrübesiyle bilinen Stieler, Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak mücadeleyi yönetecek. Maçın VAR hakemi ise yine Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

Bu karşılaşma, Tobias Stieler'in Türk takımlarının maçlarını yönettiği dördüncü maç olacak. Daha önce Türkiye'nin milli maçlarından biri ile Beşiktaş ve Türkiye'nin karşılaştığı Lüksemburg ve Arnavutluk maçlarında düdük çalan Stieler, Fenerbahçe-Olympiakos mücadelesiyle bir kez daha Türk futboluna hakemlik yapacak.

Fenerbahçe taraftarları, bu önemli karşılaşmada hakemin adil yönetimine ve mücadelenin centilmence geçmesine büyük önem veriyor. Gözler, perşembe akşamı Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki kader maçında olacak

İLGİLİ HABERLER

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek

Temmuz zammı o emekliye yarayacak! 12.500 TL- 15.000 TL yükselecek

Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Cebinde 10-20 TL olanlara kara haber! 2 gün sonra şok olacaksınız

IBAN'ıyla para gönderenler eyvah eyvah diyecek! 50 TL bile olsa yandılar

O hastalıkların çözümü evdeki bitkiymiş! Onlarca hastalığı bıçak gibi kesiyor

Akaryakıt zammı mağarasından çıkıyor! O tarihten sonra litre başı 50 TL!

Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

En eski elektrik süpürgesini bile canavara çeviriyor! 3 yöntemle süpürgenin gücünü beşe katlayın

Öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım! İki malzemeyle öksürüğe son

Temmuz zammı o emekliye yarayacak! 12.500 TL- 15.000 TL yükselecek

Botokssuz botokslu gibi gösteren mucize yağ! 1 damlasıyla kırışıklıkları dümdüz ediyor

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek