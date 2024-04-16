Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu: Tobias Stieler!

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, perşembe günü Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu rövanş karşılaşmasında düdük, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler'e emanet edildi.

Sağlam kariyeri ve uluslararası tecrübesiyle bilinen Stieler, Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak mücadeleyi yönetecek. Maçın VAR hakemi ise yine Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

Bu karşılaşma, Tobias Stieler'in Türk takımlarının maçlarını yönettiği dördüncü maç olacak. Daha önce Türkiye'nin milli maçlarından biri ile Beşiktaş ve Türkiye'nin karşılaştığı Lüksemburg ve Arnavutluk maçlarında düdük çalan Stieler, Fenerbahçe-Olympiakos mücadelesiyle bir kez daha Türk futboluna hakemlik yapacak.

Fenerbahçe taraftarları, bu önemli karşılaşmada hakemin adil yönetimine ve mücadelenin centilmence geçmesine büyük önem veriyor. Gözler, perşembe akşamı Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki kader maçında olacak