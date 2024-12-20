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Fenerbahçe Opet, Alman Pivot Nyara Sabally'yi Transfer Etti

Fenerbahçe Opet, Alman pivot Nyara Sabally'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:06
Fenerbahçe Opet, Alman Pivot Nyara Sabally'yi Transfer Etti

Fenerbahçe Opet'ten Önemli Transfer

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Alman pivot Nyara Sabally'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Nyara Sabally'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice zaferler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Önemli Bir İsim

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, 2020-2023 yılları arasında takımda bulunan Satou Sabally'nin kız kardeşi olarak dikkat çekiyor. Nyara Sabally, 2024 yazında New York Liberty ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Bu transfer, Fenerbahçe Opet için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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