Fenerbahçe Opet, Beretta Famila Schio ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Mücadelesine Çıkıyor

Fenerbahçe Opet, Yarı Final İçin Sahaya Çıkıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak. Maç, Palasport Livio Romare'de oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin Başarılı Performansı

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşti.

Fenerbahçe, bu turu geçirerek 6'lı Final organizasyonunda adını doğrudan yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Rövanş Maçı Bilgisi

Bu heyecan dolu karşılaşmanın rövanşı ise 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.