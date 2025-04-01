DOLAR
37,88 0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.798,49 0,3%
BITCOIN
3.223.945,13 -3,17%

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti: 91-42

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA'yı 49 sayı farkla yenerek seriyi 1-0'a taşıdı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:29
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti: 91-42

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 49 sayı farkla 91-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İlk Çeyrek Hızla Geçildi

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, 3. dakikada Williams'ın basketiyle 7-2 öne geçti. McBride'ın 6. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere (16-6) taşıyan sarı-lacivertliler, birinci çeyreği 27-14 üstün tamamladı.

İkinci Çeyrekte Farkı Açtılar

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Sevgi Uzun'un sayısıyla farkı 20 sayıya çıkardı: 34-14. Üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, McBride'ın 19. dakikada attığı üçlükle farkı 31 sayıya (52-21) taşıdı ve soyunma odasına 35 sayı farkla 56-21 önde girdi.

Öne Geçen Performans Devam Etti

İlk yarıdaki etkileyici performansını ikinci yarıya da taşıyan Fenerbahçe Opet, 29. dakikada İdil Saçalır'ın serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 40 sayıya (69-29) yükseltti ve final periyoduna 75-33 üstün girdi.

Maç Sonucu ve İkinci Maç Tarihi

Fenerbahçe Opet, baştan sona önde götürdüğü bu mücadelede parkeden 49 sayı farkla 91-42 galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig 29. Hafta Maçları Başlıyor: Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Yarın
2
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi
3
Samsunspor'dan Devlet Himayesindeki Çocuklara Özel Gün
4
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Yükseldi
5
Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti: 91-42
7
MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor Maçına Hazır

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!