Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti: 91-42

Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 49 sayı farkla 91-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İlk Çeyrek Hızla Geçildi
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, 3. dakikada Williams'ın basketiyle 7-2 öne geçti. McBride'ın 6. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere (16-6) taşıyan sarı-lacivertliler, birinci çeyreği 27-14 üstün tamamladı.
İkinci Çeyrekte Farkı Açtılar
İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Sevgi Uzun'un sayısıyla farkı 20 sayıya çıkardı: 34-14. Üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, McBride'ın 19. dakikada attığı üçlükle farkı 31 sayıya (52-21) taşıdı ve soyunma odasına 35 sayı farkla 56-21 önde girdi.
Öne Geçen Performans Devam Etti
İlk yarıdaki etkileyici performansını ikinci yarıya da taşıyan Fenerbahçe Opet, 29. dakikada İdil Saçalır'ın serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 40 sayıya (69-29) yükseltti ve final periyoduna 75-33 üstün girdi.
Maç Sonucu ve İkinci Maç Tarihi
Fenerbahçe Opet, baştan sona önde götürdüğü bu mücadelede parkeden 49 sayı farkla 91-42 galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.