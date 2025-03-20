Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yarınki yarı finalde Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:17
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin Maçına Hazırlanıyor

ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde yarın Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dörtlü Final organizasyonunun gerçekleştirileceği Edirne Spor Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Valerie Garnier yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, set organizasyonlarıyla devam etti. Takım oyuncuları, ardından taktik antrenmanın sonrasında şut idmanı ile günü tamamladı.

Fenerbahçe Opet, yarın yapacağı şut antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayarak, önemli maça hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Çimsa ÇBK Mersin yarı final müsabakası, yarın saat 17.00'de Edirne Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

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