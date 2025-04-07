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Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi'nde Üçüncü Şampiyonluk Peşinde

Fenerbahçe Opet, kadın basketbolunun en prestijli kupasında üçüncü kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:03
Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi'nde Üçüncü Şampiyonluk Peşinde

Fenerbahçe Opet'ten Üçüncü Kupa Hedefi

Sarı-lacivertli ekip, FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Son iki sezonda müzesine iki kupa kazandıran Fenerbahçe Opet, organizasyonda toplamda 11 kez son dört takım arasında yer aldı. Bu başarı, kulüp tarihinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Yenilgisiz Performans ile İlerliyorlar

Bu sezon ligde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nin C Grubu'nda oynadığı dört maçı kazanarak yükseldi. Daha sonra F Grubu'nda da altı galibiyet elde ederek, grubu lider tamamladı ve doğrudan yarı final play-in turuna geçmeyi başardı.

Yarı finalde İtalya’nın Beretta Famila Schio takımını iki maçta da yenmeyi başaran Fenerbahçe’nin önünde artık Zaragoza kentinde düzenlenecek 6'lı final var.

Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Tarihi

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde geçmişte iki şampiyonluk yaşadı. İlk zaferini 2022-2023 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, geçen yıl da bir kez daha kupayı kazanarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Önceki yıllarda da 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ikincilikle yetinmişti.

Emma Meesseman: MVP Unvanıyla Yola Devam

Fenerbahçe Opet'in şampiyonluk hedefinde kilit rol oynayan Emma Meesseman, son iki yılın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncusu (MVP) unvanına sahip. Meesseman, bu sezon 12 maçta yaklaşık 30 dakika süre alarak, 18.1 sayı, 6.5 ribaund ve 4.5 asist ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca, ProLogistiks’tan takıma katılan Kayla McBride, Fenerbahçe’nin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Rakipler Hazır

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi, ZVVZ USK Praha ile Beretta Famila Schio eşleşmesinin galibi olacak. ZVVZ USK Praha, kadrosunda bulundurduğu Brionna Jones ve Valeriane Ayayi gibi yıldız isimlerle dikkat çekiyor. Öte yandan, Beretta Famila Schio'nun kadrosunda Fenerbahçe'den tanıdığımız Kitija Laksa da bulunuyor.

Bu ekipler, finalde yer alabilmek için kıyasıya bir mücadele verecek.

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