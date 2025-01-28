Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yarı Final Play-In'e Yükseldi

Fenerbahçe Opet'ten Tarihi Zafer

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'ndaki son maçında Valencia Basket ile karşılaştı. İspanyol temsilcisini 88-71 mağlup eden sarı-lacivertliler, grubu lider bitirme başarısını elde etti.

Maçın Detayları

Valensiya kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, Fenerbahçe ilk çeyreği 29-14 ve ilk yarıyı 59-31 önde kapattı. Üçüncü çeyrek sonunda skoru 73-48 yapan Fenerbahçe, maçı 88-71 gibi net bir skorla tamamladı.

Skorun Kahramanları

Takımın galibiyetinde önemli rol oynayan isimler arasında Williams 18 sayı ve 6 ribaunt, Allemand 15 sayı, 10 asist ve 3 top çalma ile 'double double' yaparken, Meesseman da 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile katkıda bulundu.

Play-In Aşamaları

Son karşılaşmalar öncesinde grup liderliğini garantileyen Fenerbahçe Opet, 6'da 6 yaparak dikkate değer bir başarı gösterdi. Sarı-lacivertliler, organizasyonda yarı final play-in oynama hakkı kazandı. Yarı finaldeki rakibi ise E Grubu'ndaki Tango Bourges Basket - Beretta Famila Schio maçının ardından belli olacak.