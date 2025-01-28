DOLAR
35,72 -0,01%
EURO
37,29 -0,01%
ALTIN
3.174,55 0,02%
BITCOIN
3.622.352,06 -0,01%

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yarı Final Play-In'e Yükseldi

Fenerbahçe Opet, Valencia Basket'i 88-71 yenerek grubu lider tamamladı ve yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:15
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yarı Final Play-In'e Yükseldi

Fenerbahçe Opet'ten Tarihi Zafer

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'ndaki son maçında Valencia Basket ile karşılaştı. İspanyol temsilcisini 88-71 mağlup eden sarı-lacivertliler, grubu lider bitirme başarısını elde etti.

Maçın Detayları

Valensiya kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, Fenerbahçe ilk çeyreği 29-14 ve ilk yarıyı 59-31 önde kapattı. Üçüncü çeyrek sonunda skoru 73-48 yapan Fenerbahçe, maçı 88-71 gibi net bir skorla tamamladı.

Skorun Kahramanları

Takımın galibiyetinde önemli rol oynayan isimler arasında Williams 18 sayı ve 6 ribaunt, Allemand 15 sayı, 10 asist ve 3 top çalma ile 'double double' yaparken, Meesseman da 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile katkıda bulundu.

Play-In Aşamaları

Son karşılaşmalar öncesinde grup liderliğini garantileyen Fenerbahçe Opet, 6'da 6 yaparak dikkate değer bir başarı gösterdi. Sarı-lacivertliler, organizasyonda yarı final play-in oynama hakkı kazandı. Yarı finaldeki rakibi ise E Grubu'ndaki Tango Bourges Basket - Beretta Famila Schio maçının ardından belli olacak.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
74. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri Gerçekleştirildi
2
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yarı Final Play-In'e Yükseldi
3
Türkiye, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Tayvan'a 8-2 Yenildi
4
Türkiye Güreş Şampiyonası: Kadınlar Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu
5
Galatasaray, Ajax Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
7
Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor