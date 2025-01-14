Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ZVVZ USK Prag'a Konuk Oluyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ZVVZ USK Prag ile kritik bir maça çıkıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:04
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ZVVZ USK Prag'a Konuk Oluyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci tur F grubu dördüncü maçında yarın Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşılaşacak.

Maç, Prag'da bulunan Kralovka Arena'da saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk turunu 6'da 6 galibiyetle tamamlarken, ikinci turda da şimdiye dek oynadığı 3 maçı kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.

Öte yandan, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ise önceki turda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle yarışırken, bu turda ilk 2 müsabakada mağlup oldu. Bu, Fenerbahçe Opet için önemli bir fırsat sunuyor.

Fenerbahçe'nin bu kritik maçta galibiyet elde etmesi,> Avrupa'daki ilerleyişi açısından hayati öneme sahip.

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