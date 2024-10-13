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Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı 82-73 yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:08
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı 82-73 yendi

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, kendi evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring takımını 82-73'lük skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın İlk Yarı Performansı

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, ev sahibi ekip pota altında etkili bir performans sergilerken, Galatasaray dış atışlarla öne geçmeyi başardı. İlk çeyrek sonunda sarı-kırmızılılar 18-16'lık skorla öne geçerken, ikinci çeyrekte de dış atışlardan ürettikleri 24 sayıyla dikkat çekti. Fenerbahçe ise pota altından bulduğu 26 sayıyla devreyi 42-38 önde kapadı.

İkinci Yarı ve Maçın Sonu

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, 60-45 gibi bir avantaj elde ederek oyundaki kontrolünü artırdı ve son çeyreğe 62-51 önde girdi. Ancak, Galatasaray son bölümde Derin Erdoğan'ın 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya düşürdü: 69-65. Son dakikalarda etkinliğini artıran Fenerbahçe, sonuca giderek maçı 82-73 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, böylece Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'a karşı üst üste 9. galibiyetini elde etti.

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