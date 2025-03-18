Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e Yükseldi

Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 97-57 yenerek ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:41
Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e Yükseldi

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele veren Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın’ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli maçtan 97-57'lik skorla galip ayrılarak Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı baştan sona üstün bir oyunla sürdürerek, rakibi karşısında 40 sayı farkla galip gelmeyi başardı. Bu sonuç, takımın turnuvadaki iddiasını daha da güçlendirmiş oldu.

Fenerbahçe Opet, Dörtlü Final'de yer alarak, Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedefini sürdürmekte kararlı görünüyor.

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Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e Yükseldi

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