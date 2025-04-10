Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag Maçına Hazır!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yarı Finale Çıkıyor

Sarı-lacivertlilerin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde yarın Çek takımı ZVVZ USK Prag ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Antrenman Performansı ve Stratejisi

Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen organizasyonda, maçın oynanacağı Principe Felipe Spor Salonu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Son iki sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Emma Meesseman, antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Emma Meesseman'ın Açıklamaları

ZVVZ USK Prag ile oynanacak maçın zorlu geçeceğini belirten Meesseman, "Biz de ZVVZ USK Prag takımı da bu aşama için tüm sezon boyunca çok çalıştık. İki takımın da sonuna kadar mücadele edeceği bir maç bekleyebiliriz. Kendi oyunumuza odaklanmamız maçın anahtarı olacak. Kendi ritmimizi onlara empoze etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

MVP Olmanın Avantajı

Meesseman, son iki yılın MVP'si olmasıyla ilgili olarak, "Işıklar benim üzerimdeyse bu takım arkadaşlarım için avantaj. Benim için hiçbir sorun yok. Ben takım oyununa odaklıyım. Umarım yarın Fenerbahçe taraftarı yanımızda olur. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Nerede olursak olalım, desteklerini hep hissettiriyorlar. Ailelerimiz de burada olacak. Ne kadar fazla destek alabilirsek bizim için o kadar iyi. Taraftarımız ellerinden geldiği kadar bizi desteklesin. Umuyorum yarın beraber finale çıkarız." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Zaragoza şehrindeki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı final organizasyonunun yarı final maçında mücadele edecek olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımının Belçikalı pivotu Emma Meesseman, AA muhabirine açıklama yaptı.