DOLAR
34,94 -0,14%
EURO
36,73 -0,24%
ALTIN
2.988,87 0,69%
BITCOIN
3.508.068,19 -0,59%

Fenerbahçe RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki hazırlıklar sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:17
Fenerbahçe RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşti.

İdman Programı ve Çalışmalar

İdman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular, sahada ısınma ve koordinasyon programları uyguladı. Antrenman, pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti.

Özel Statü

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao maçında ilk 11'de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre oynayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını noktalayacak.

İLGİLİ HABERLER

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mircea Lucescu'dan Türkiye'ye Övgü: 'Grubun Öne Çıkan Takımlarından Biri Olabilir'
2
Vincenzo Montella: "Zor Grupta Ama Hazırız!"
3
Murat Yakın: Türkiye ile Oynamak Beni Mutlu Eder
4
Türkiye Basketbol Ligi 14. Haftasında Heyecan Dolu 3 Maç Gerçekleşti
5
Göztepe, Bodrum FK'yi 2-0 Geçti: Teknik Direktör Stanimir Stoilov Açıklamalarda Bulundu
6
Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: Türkiye'ye Zorluk Çıkaracağız
7
Beşiktaş’ta Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Serdal Adalı'nın Açıklamaları

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı