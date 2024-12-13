Fenerbahçe RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması için hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşti.

İdman Programı ve Çalışmalar

İdman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular, sahada ısınma ve koordinasyon programları uyguladı. Antrenman, pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti.

Özel Statü

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao maçında ilk 11'de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre oynayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını noktalayacak.