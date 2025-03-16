Fenerbahçe - Reeder Samsunspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor maçında ilk yarı golsüz sona erdi. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:24
Fenerbahçe - Reeder Samsunspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Fenerbahçe - Reeder Samsunspor: İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Reeder Samsunspor mücadelesinin ilk yarısı, 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçın 18. dakikasında Fred'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza yayı önüne gelerek uzaktan şut çekti. Ancak kaleci Okan Kocuk, başarılı bir müdahaleyle bu pozisyonda gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe yine Oğuz Aydın ile tehlike yarattı. Sağ kanatta topla buluşan Aydın, ceza sahasına kat ederek sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı; fakat meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

İlk yarıda yaşanan bu iki etkili saldırıya rağmen, takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

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