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Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı: Sivasspor ile 2-2 berabere

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda heyecan dolu bir mücadelede karşı karşıya geldi. Maç 2-2 beraberlikle sona erdi

Yayın Tarihi: 22.04.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 22:34
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı: Sivasspor ile 2-2 berabere

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 33. haftasının kapanış maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldığı gözlerden kaçmadı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşti ve izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı.

İlk yarıda Sivasspor'un etkili performansıyla sahne alan mücadelede Fenerbahçe, Fred'in nefis golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan Sivasspor, Fode Koita'nın golüyle skorda dengeyi sağladı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun oyundan alınmasıyla yaşanan olaylar maçın en çok konuşulan detaylarından biriydi. Ancak İrfan Can Kahveci'nin golüyle bir kez daha öne geçen Fenerbahçe, son dakikalarda penaltıdan yediği golle 2-2'lik beraberliği kabul etmek zorunda kaldı.

Bu beraberlikle Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisine çıkacakları zorlu bir maç öncesinde şampiyonluk umutlarını sorgulayacak.

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