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Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı ve Samsun'a doğru yola çıkacak.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:02
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçına Hazırlığı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Çalışmalar Detaylı Bir Şekilde Gerçekleştirildi

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdü. Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Taktiksel çalışmaların ardından, oyuncular bireysel çalışmalara geçerek antrenmanı noktaladı. Bu yoğun çalışma programıyla birlikte, Fenerbahçe, bu akşam Samsun’a hareket edecek.

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