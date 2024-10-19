Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçına Hazırlığı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
Çalışmalar Detaylı Bir Şekilde Gerçekleştirildi
Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdü. Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Taktiksel çalışmaların ardından, oyuncular bireysel çalışmalara geçerek antrenmanı noktaladı. Bu yoğun çalışma programıyla birlikte, Fenerbahçe, bu akşam Samsun’a hareket edecek.