Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Reeder Samsunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşma için son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün yapılan antrenmanı, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleri yapıldı. Takım, pas ve şut çalışmasının ardından taktik antrenman ile günü tamamladı.

Yenileme Antrenmanı

Öte yandan, Rangers müsabakasında ilk 11'de görev alan futbolcular, yenileme antrenmanıyla kondisyonlarını artırdı.

Hazırlıklarını başarıyla tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi ve Samsunspor maçına odaklandı.