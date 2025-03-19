Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:26
Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman, milli oyuncuların yokluğunda teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayarak, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti.

Futbolcular, günü dar alanda hücum varyasyonları ile tamamlayarak maç öncesi performanslarını geliştirdi. Sarı-lacivertli ekip, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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