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Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, yarın oynanacak Sivasspor maçı için son antrenmanını tamamladı ve kadroda son hazırlıklarını yaptı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:14
Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Net Global Sivasspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.

İdmanda Son Rötuşlar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde cömert bir antrenman gerçekleştirdi. İdman, çabukluk, koordinasyon ve pas becerilerini geliştirmek için yapılan çalışmalarla başladı. Futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maçı yaparak mücadelenin ritmini artırdı.

Aktif Dinlenme ve Son Hazırlıklar

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan oyuncular, antrenmanın geri kalanında aktif dinlenme odaklı çalışmalar yaptılar. Böylece, oyuncuların fiziksel durumları ve maç öncesi kondisyonları üzerinde de durulmuş oldu.

Maç Bilgileri

Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

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