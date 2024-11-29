Fenerbahçe, Slavia Prag'ı Deplasmanda 2-1 Yendi

Fenerbahçe'den Çekya'da Önemli Galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci hafta maçında, deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımını 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin grup aşamasında ilerlemesi için kritik bir adım oldu.

Maçın Detayları

Deplasmanda elde edilen bu galibiyet, Fenerbahçe'nin uluslararası arenada güçlü bir performans sergilediğini bir kez daha kanıtladı. Takım, maç boyunca etkili oyununu sürdürerek önemli bir üç puan aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.