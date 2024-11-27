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Fenerbahçe, Slavia Prag Maçına Hazır

Fenerbahçe, Slavia Prag ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için hazırlıklarını tamamladı ve Prag’a hareket ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:09
Fenerbahçe, Slavia Prag Maçına Hazır

Fenerbahçe, Slavia Prag Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirilen antrenman basın mensuplarına açık yapıldı.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı sonlandırdı. Ancak, bazı oyuncuların durumu dikkat çekti.

Çağlar Söyüncü takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yaparken, mide enfeksiyonu nedeniyle Sofyan Amrabat idmanda yer almadı. Ayrıca, Mert Hakan Yandaş hafif ağrıları olduğu için antrenmanın bir bölümüne katılamadı.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Prag'a hareket edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho (fotoğrafta) yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmanın ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho (fotoğrafta) yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmanın ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

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