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Fenerbahçe, Süper Lig'de İkinci Sıraya Yükseldi: Sivasspor'u 4-0 Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve puanını 26'ya çıkardı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:29
Fenerbahçe, Süper Lig'de İkinci Sıraya Yükseldi: Sivasspor'u 4-0 Geçti

Fenerbahçe, Sivasspor'u Farklı Geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrılarak ligdeki ikinci sıraya yükseldi. Ülker Stadı'nda gerçekleşen mücadelede sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı Samet Akaydın'ın 24. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

Fark 4 Gol Oldu

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 54. dakikada Dusan Tadic'in penaltısı ile skoru 2-0 yaptı. Müsabakanın 82. dakikasında ise Sofyan Amrabat, uzaktan attığı şutla farkı 3'e çıkarttı. Maçın son dakikalarında Allan Saint-Maximin, 90+4. dakikada yaptığı vuruşla skoru belirledi: 4-0.

Önemli Performanslar

Fenerbahçe, son üç lig maçında 9 puan toplayarak ligdeki puanını 26’ya çıkarırken, Samet Akaydın da bu maçta sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Ayrıca, Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 9. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine Alexander Djiku girdi.

Tadic ve Amrabat’ın Başarıları

Dusan Tadic, bu golle ligdeki altıncı golüne ulaştı. Mert Hakan Yandaş, asist yaptığı pozisyonlarla çok etkili bir performans sergiledi. Sofyan Amrabat, Sivasspor karşısında attığı golle üst üste ikinci haftada ağları havalandırarak formunu sürdürdü.

Fenerbahçe’nin Savunması Güçlü

Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki 11. maçında 8. galibiyetini elde etti ve bu maçların 7'sinde kalesini gole kapattı. Böylece, sarı-lacivertli ekip, savunma performansıyla dikkat çekti.

Sonuç

Fenerbahçe, Sivasspor karşısındaki etkileyici galibiyetle, Süper Lig’de iddiasını sürdürüyor ve bu başarıyla taraftarlarını sevindiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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