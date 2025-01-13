Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 Geçti

Fenerbahçe, Konyaspor'u Zorlandığı Maçta Yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında büyük bir heyecan yaşandı. Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi ve zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Maçın Kader Anları

Maçın 61. dakikasında, Fenerbahçe yeniden öne geçme fırsatını değerlendirdi. Konyaspor kalecisi Slowik'in kısa pasına müdahale eden Tadic, rakip savunmayı geride bırakarak, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncu, yakın mesafeden yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-3 yaptı.

Son Dakikada Fırsat Kaçtı

Mücadelenin 89. dakikasında, ceza sahasında yaşanan karambolde, Tunahan Taşçı'nın pasıyla buluşan Melih Bostan, şutunu çekti ancak top, az farkla yandan dışarı gitti.

Sonuç itibarıyla, Fenerbahçe 3-2'lik skorla karşılaşmadan galip ayrılarak, puan cetvelinde önemli bir avantaj sağladı.