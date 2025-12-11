Manchester City, Real Madrid'i Deplasmanda 2-1 Yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i Santiago Bernabeu Stadı'nda 2-1 mağlup etti.

Maç Özeti

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 28. dakikada Rodrygo ile 1-0 öne geçti. Manchester City, 35. dakikada Nico O’Reilly ile skoru eşitledi. İlk yarının sonunda konuk ekip penaltı kazandı; 43. dakikada penaltıyı kullanan Erling Haaland topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve maç 2-1 Manchester City üstünlüğüyle tamamlandı. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Kenan Yıldızlı Juventus

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, sahasında Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos'u 2-0 mağlup etti. İlk yarı golsüz geçilirken, ikinci yarıda ev sahibi daha etkili oynadı. 67. dakikada Westen McKennie takımını öne geçirirken, 73. dakikada Kenan Yıldız'ın asistinde Jonathan David skoru 2-0'a taşıdı. Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Juan Cabal'a bıraktı.

Günün Sonuçları

Karabağ: 2 - Ajax: 4

Villarreal: 2 - Kopenhag: 3

Athletic Bilbao: 0 - Paris Saint-Germain: 0

Bayer Leverkusen: 2 - Newcastle United: 2

Borussia Dortmund: 2 - Bodo/Glimt: 2

Club Brugge: 0 - Arsenal: 3

Juventus: 2 - Pafos: 0

Real Madrid: 1 - Manchester City: 2

Benfica: 2 - Napoli: 0

